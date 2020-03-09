Adliyede 8 Mart etkinliği
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Adliyede 8 Mart etkinliği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

09.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:50
Adliyede 8 Mart etkinliği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görevli kadın personelleri unutmadı. İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa Başsavcı Vekili Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz, hakimler, savcılar ve çok sayıda adliye personeli katıldı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Durmaz'ın açılış konuşmasının ardından sahneye İstanbul Adalet Sarayı Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kağıthane Halk Eğitim Merkezi ortaklığında hazırlanan, hakimler, savcılar ve adliye personellerinden oluşan Türk halk müziği korosu çıktı. Koro birbirinden güzel eserleri, adliyede görevli kadınlar için seslendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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