Adliye Şehitleri İçin Lokma Döküldü

İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için lokma hayrı yapıldı.

Buca Belediyesi şehitler için Şirinyer'de lokma döktürerek vatandaşlara dağıttı.

Lokma hayrına katılan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, yaptığı konuşmada, şehitlerin vatandaşın huzur içinde yaşaması için canını feda ettiğini belirtti.

Piriştina, "İşte vatanı sevmek, o vatan topraklarında yaşayan milleti sevmek böyle bir şey. Hayatı boyunca hiç karşılaşmadığı insanlar için, onlar bu vatanda huzur içinde yaşasın diye canını feda edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. O hiç tanımadığı insanlar için öldü. Üzerine kurşunlar yağarken yalnızca insan olmayı başardı. Fethi Sekinler için, bu memleket için, vatan için şehit olanlara Allah'tan rahmet, tüm memleketimize de baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA