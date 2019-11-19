Adliye Sarayı önünde vatandaşlara fidan dağıtıldı
Bafra ilçesinde Adalet Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Adalet Sarayı önünde fidan dağıtımı yapıldı.
Bafra ilçesinde Adalet Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Adalet Sarayı önünde fidan dağıtımı yapıldı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Bafra Orman İşletme Müdürü Ercüment Sarıca, Denetimli Serbestlik Müdürü Seydi Dağlı, Bafra Cezaevi 2. Müdürü Paşa Yılmaz, Adliye önünde katılımcılara defne, badem, erguvan ve mavi selvi fidanı dağıttı.
Fidan dağıtımında Adliye personeli, Denetimli Serbestlik hükümlüleri, Orman İşletme personeli de hazır bulundu.
Vatandaşlar yapılan uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.