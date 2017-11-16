Adliye Şantiyesindeki Konteynerler Yandı

Kırıkkale'de yapımı devam eden adliye binasında çalışan işçilerin konteynerlerinde yangın çıktı.



Yaylacık Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerine yapımı süren yeni adliye binasının inşaat sahasında işçilerin kaldıkları konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın meydana geldi. Çıkan yangında hiçbir işçi zarar görmezken yangın itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü. Alevlerin zarar verdiği konteynerler kullanılamaz hale geldi.



Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE