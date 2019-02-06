Adliye Personeline Tiyatro Gösterisi

Gaziantep Adliyesinde, personelin motivasyonunu arttırmak amacıyla tiyatro sahnelendi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Adliyesi Komisyon Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, kentin sevilen tiyatro topluluğu Çeled Uşaglar, sahne aldı.

Gaziantep Adliyesi konferans salonunda "Kız İsteme" adlı oyunu, adliye çalışanları, hakim ve savcılar izledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Çeled Uşaglar'ın Gaziantep'in en sevilen ve beğenilen tiyatro topluluğu olduğunu belirterek, "Adalet yükünü fedakarca taşıyan çalışanlarımıza küçük de olsa bir soluk aldırmak istedik. Çeled Uşaglar ekibi, kurulduğu günden bu yana ciddi başarılara imza atmış bir topluluk. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar ve gösterilerini adliyede gerçekleştirdiler. İş yoğunluğundan dolayı yoğun stres altında çalışan personelimiz, bizim için değerlidir. Bu tür etkinliklerin iş verimini arttırması yönünde katkı sağlayacağını düşündük. Bu yüzden çalışanlarımız biraz da olsa hoş vakit geçirdiyse bizim için büyük bir mutluluktur. İnşallah bu tür etkinliklerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA