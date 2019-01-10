Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi amacıyla hazırlanan "Adalet Köprüsü Olmaya Var mısın" projesi kapsamında adliye personeline farkındalık eğitimi verildi.

Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hibe almaya hak kazanan proje kapsamında, adliyede çalışan 600 kişiye Çukurova ve Çağ Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından "Bireyden Topluma Farkındalık" eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim programı yürütücüsü Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sunay Fırat, bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitiminin adliye çalışanlarının hem mesleki becerilerine katkı sağlayacağını hem de sosyal ortamlardaki ilişkilerine olumlu yansıyacağını söyledi.

Fırat, verilen eğitimle, adliye çalışanlarının hem mağdur hem şüpheli hem de onların yakınlarına yaklaşımının değişeceğini kaydetti.

Eğitim kapsamında, psikolojik danışman Mehmet Aykut Erk "Mağdur ile Görüşme İlke ve Teknikleri", Çukurova Üniversitesinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu "Madde Bağımlılığı ve Etkileri", Doktor Öğretim Üyesi Oğuzhan Kırdök "Karar Verme Becerileri", Çağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Koç "İletişim Sanatı", Doktor Öğretim Üyesi Soner Çakmak "Bağımlılığı Bırakma Yöntemleri", Çukurova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Olcay Karacan "Adalet ve Cinsiyet Eşitsizliği" konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında bulundu.

Kaynak: AA