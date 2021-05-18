Son dakika haberi! MERSİN ADLİYE OTOPARKINDAKİ KAVGA KAMERADA
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Son dakika haberi! MERSİN ADLİYE OTOPARKINDAKİ KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MERSİN'de adliye otoparkında iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

MERSİN'de adliye otoparkında iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan adliye binası yanındaki otoparkta saat19.30'da iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu iki grup, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, taraflar olay yerinde uzaklaştı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Son dakika haberi! MERSİN ADLİYE OTOPARKINDAKİ KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi! MERSİN ADLİYE OTOPARKINDAKİ KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi! MERSİN ADLİYE OTOPARKINDAKİ KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi! MERSİN ADLİYE OTOPARKINDAKİ KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi! MERSİN ADLİYE OTOPARKINDAKİ KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi! MERSİN ADLİYE OTOPARKINDAKİ KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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