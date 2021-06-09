Adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polisler ikna etti
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Adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polisler ikna etti

Adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polisler ikna etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde savcı ile görüşmek isteyip, adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polis ekipleri ikna etti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde savcı ile görüşmek isteyip, adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polis ekipleri ikna etti.

Şarköy Adliyesi önünde bağırıp savcıyla görüşmek isteyen yarı çıplak bir şahsın olduğu ihbarı üzerine bölgeye Şarköy Çarşı Polisi ekipleri sevk edildi. Adliye önüne gelen ekipleri gören şahıs, elinde ve ağzında jiletler olduğunu ekiplerin yaklaşması durumunda kendine zarar vereceğini iddia etti. Bunun üzerine adliye önüne takviye ekip desteği istenirken, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgeye yakın bir yerde hazır bekletildi.

Polis ikna etti

45 yaşındaki Ü.Y. ile yapılan görüşmede, şahsın uyuşturucu kullanmak suçundan denetimli serbestlik ve tedavi için idrar-kıl örneği vereceği, parasının olmamasından dolayı Tekirdağ il merkezine gidemeyeceğinden, şayet oraya gitmesi durumunda tekrar uyuşturucu temin edip kullanacağından dolayı savcı ile görüşmek istediği iddia edildi.

Daha sonra polis ekiplerince ikna edilen Ü.Y., polis merkezine götürüldü. - TEKİRDAĞ

Adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polisler ikna etti
Adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polisler ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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