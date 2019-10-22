Adliye önünde saldırıya uğrayan muhabirin duruşması görüldü

22.10.2019 10:41

Zonguldak'ta yakınlarının katıldığı duruşmayı takip etmek için adliyeye gelen ve duruşma çıkışında karnına isabet eden kurşun nedeniyle yaralanan muhabirin duruşması görüldü. Duruşma tanıkların ve sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından ileri bir tarihe ertelendi.



Zonguldak Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya silahla ve bıçakla yaralanan muhabir Selçuk Koçaklı, tanıklar ve tutuklu iki sanık H.K. ve E.K. katıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen olayda, duruşma sonrası adliyeden ayrılmak isteyen Koçaklı, silahtan çıkan kurşunla karnından yaralanmış ve bıçaklanmıştı. Güvenlik güçlerinin havaya silah atmasıyla sakinleşen kalabalık ardından dağılmış, olayın failleri kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.



Duruşmada ifade veren Selçuk Koçaklı, tutuklu sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Adliyede görülen duruşmada polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşmada, ifadelerin alınmasının ardından olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin tekrar incelenmesine karar verildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarih ertelendi.



Duruşma çıkışında ise sanıkların yakınları Koçaklı ve ailesine yönelik sözlü saldırıda bulundu. Polisin araya girmesi ile kalabalık bölgeden uzaklaştırıldı. Ardından gazeteci ve ailesi polis eşliğinde adliyeden ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA