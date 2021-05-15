Son dakika haber... Adliye önünde pompalı tüfekle dehşet saçtı, darp edilip hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber... Adliye önünde pompalı tüfekle dehşet saçtı, darp edilip hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Çorum'da gece geç saatlerde adliye önünde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açarak kaçan şahıs, bir süre sonra husumetlilerince darp edilmiş şekilde hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da gece geç saatlerde adliye önünde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açarak kaçan şahıs, bir süre sonra husumetlilerince darp edilmiş şekilde hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, önceden husumetli olduğu şahıslarla tartışan M.C. (21), gece geç saatlerde adliye binasının önünde pompalı tüfekle bir el ateş edip otomobille olay yerinde uzaklaştı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler adliye önünde ateş açan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat sonra M.C. isimli şahıs, darp edilmiş halde ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan M.C., polise verdiği ifadesinde aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Polis ekipleri olaya karışan diğer şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Ateş anı kameralarda

Şahsın Fatih Caddesi üzerindeki dehşet anları vatandaş kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahsın etrafta koştuğu ve sonrasında havada ateş açtığı anlar yer alıyor. Etrafa küfürler savuran şahıs, ardından bir başkasının kullandığı araca binerek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Son dakika haber... Adliye önünde pompalı tüfekle dehşet saçtı, darp edilip hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Adliye önünde pompalı tüfekle dehşet saçtı, darp edilip hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Adliye önünde pompalı tüfekle dehşet saçtı, darp edilip hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Adliye önünde pompalı tüfekle dehşet saçtı, darp edilip hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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