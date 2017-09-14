Adliye Önünde Kavgaya 10 Gözaltı

ADIYAMAN'da, adliye önünde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.



Kavga, öğle saatlerinde Adıyaman Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Trafik kazasından dolayı cezaevinde olan ismi öğrenilemeyen kişinin mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu karar ardından adliye dışında karşılaşan salıverilen tutuklu ile davanın mağdur tarafı olan aileler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma aileler arasında tekme- tokat kavgaya dönüştü. Adliye polisi ve ardından takviye gelen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1 kişi hafif yaralandı.



Olaya müdahale eden polis, kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- Adıyaman