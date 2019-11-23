Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama
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Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama

Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklamaBATMAN - Batman'da, adliye önünde bir kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın zanlıları baba ve oğlu tutuklandı.

23.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:31
Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama

Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama

- Batman'da, adliye önünde bir kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın zanlıları baba ve oğlu tutuklandı.

Edilinen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı için Batman Adliyesi önünde davanın tarafları arasında duruşma öncesi çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, silahla ateş ederek 30 yaşındaki Abdulaziz Özerdem'i öldüren ve 4 kişiyi yaralayan M.A. ile oğlu N.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi.

Zanlılar M.A. ile oğlu N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama
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