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Adliye önünde bisikleti çalındı

Adliye önünde bisikleti çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir lokantada bisikletli kurye olarak çalışan gencin adliye önüne park ettiği iş yerine ait bisiklet çalındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir lokantada bisikletli kurye olarak çalışan gencin adliye önüne park ettiği iş yerine ait bisiklet çalındı.

Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan Samsun Adliye Sarayı önünde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada bisikletli kurye olarak çalışan Eray A., sipariş edilen döneri adliye çalışanına götürdü ve bisikleti de adliye önüne bıraktı. Siparişi teslim edip geri geldiğinde bisikletin çalındığını gören Eray A., polisten yardım istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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