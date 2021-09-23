Adliye idari işler müdürü, 15 kez emanetteki uyuşturucuları çıkarıp sattığını itiraf etti

VAN'ın Erciş Adliyesi'nde İdari İşler Müdürü olarak görev yapan, 2017 yılında 'zimmet' suçundan cezalandırılıp uzaklaştırma alan, daha sonra tekrar göreve dönen Metin Zeytun'un adli emanetteki uyuşturucuları sattığı belirlendi. Savcılara sahte evrak imzalatarak hasabına para geçiren Zeytun hakkında 6 iddianame hazırlandı. Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 7 kez hakim karşısına çıkan Zeytun, duruşmada, 2005'ten beri Erciş Adliyesi'nden 15 kez uyuşturucu çıkarıp sattığını itiraf etti. Zeytun'la birlikte yargılanan adliyede çaycılık yapan Metin Demez ise, "Bu şahıs 2011 yılından beri adliyeden 4 tona yakın uyuşturucu çıkarttı" dedi.

Erciş Adliyesi İdari İşler Müdürü Metin Zeytun'un adli emanetteki uyuşturucuları sattığı, polisin 20 Nisan 2019'da yaptığı bir operasyonda ortaya çıktı. Zeytun, 16 kilo uyuşturucuyu satmaya götürürken, polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Bunun üzerine soruşturma başlatılıp, kapsamı genişletilince Zeytun'un adli emanet bürosuna teslim edilen malzemeleri yıllardır sattığını, ayrıca savcılara sahte evrak imzalatarak adliyenin hesabındaki paraları da zimmetine geçirdiği tespit edildi. Zeytun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturmayı tamamlayan Erciş Cumhuriyet Savcılığı ise hakkında 6 iddianame hazırladı. İddianamede, Zeytun ve yardım ettiği belirtilen Metin Demez, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi bölgede sahteciliği' suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir kişi ise aranıyor.

Zeytun'un 15 defaya yakın emanetten uyuşturucu madde çıkardığını kabule ettiğini de belirten Sargut, "Bunun miktarının da maksimum 70 kilo civarında olabileceğini beyan ediyor. Ama yapılan sayımda bunun 3 bin 960 kilogram eroinin yerinde olmadığı tespit ediliyor. Yargılamanın seyrini özetleyecek olursak, müvekkil beyanda bulundu, Halit Tekçe ile ilgili yakalama emri devam ediyor, Halit Tekçe'nin yakalama emri infaz edilemediği için yanlış hatırlamıyorsam hakkında güvence belgesi verildi. Güvence belgesi kapsamında gelip beyanda bulunursa, kanaatimizce olay daha iyi aydınlanacaktır. Son celse itibarıyla Hakan Gümüştaş tahliye edildi. Şu an dosya kapsamında 2 sanık Metin Zeytun ve Metin Demez tutuklu. Müvekilim ise isnat edilen bir kısım suçlamaları kabul edip bunun nasıl gerçekleştiğini anlattı ancak, müvekkilin dışında da gelişen bazı olaylar var ve müvekkil bunlardan haber dar değil" dedi.