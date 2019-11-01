Adliye girişinde düşerek hastanelik oldu

01.11.2019 18:17

Samsun Adliyesi giriş kapısında düşerek yaralanan bir kişi hastanelik oldu.



Olay, Samsun Adliyesi giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir konu için avukatı ile görüşmek üzere adliyeye gelen Rüştü Y., adliye girişindeki döner kapıdan geçerken yağmurdan ıslanan zeminde kayarak düştü. Kafasını yere çarparak yaralanan Rüştü Y., 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA