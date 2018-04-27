Adliye Girişinde 4 Ayda Bin 488 Suç Aleti Ele Geçirildi

Diyarbakır Adliye binasında 4 ayda yapılan güvenlik kontrollerinde bin 488 kesici ve delici alet ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 375 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, adliye binası girişlerinde alınan önlemlere ilişkin elde edilen sayısal verilerle yaşanması muhtemel olayların önüne geçildiği bildirildi.

Adliye girişlerinde bulunan X-Ray cihazı ile yapılan tespitin ardından vatandaşların güvenlik görevlilerince aramasının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu aramalarda 610 farklı ebatlarda bıçak, 172 makas, 641 neşter-jilet, 6 biber gazı, 59 kesici ve delici özellikte cisim olmak üzere bin 488 kesici ve delici nitelikte alet ele geçirilmiştir. 210 bin 91 kişinin yakalama sorgusu yapılmıştır. Yapılan sorgu sonucunda çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan 375 kişi yakalanmıştır."

Hakim, savcı, avukat, personel ve vatandaşların can güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti gösteren emniyet görevlilerine teşekkür edilen açıklamada, adliyede yaşanması muhtemel vahim olayların önüne geçilmesi amacıyla en üst seviyede ve hassasiyetle çalışmaların sürdürüleceği aktarıldı.