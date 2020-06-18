Adliye çıkışı silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı Samsun'da adliye çıkışı bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan saldırgan, bekçiler tarafından yakalandı.

Samsun'da adliye çıkışı bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan saldırgan, bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı'nın karşısında bulunan Şehitler Sokak'ta saat 10.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile adliyeye gelen U.G., adliye çıkışı kendisini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan ve 3 yerinden vurulduğu tespit edilen U.G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganın tabancasından çıkan kurşun park halindeki bir otomobilin de plakasına isabet ederek maddi hasara sebep oldu. Silahlı saldırgan kaçarken, polis yaptığı araştırma sonucu saldırıyı S.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Olay yerinden yaya olarak kaçan S.A,. istirahatli oldukları öğrenilen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA