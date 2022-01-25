Adliye çıkışı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i kurtarılamadı - Haberler
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Adliye çıkışı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i kurtarılamadı

Adliye çıkışı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Adliyesi'nde görülen dava sonrası çıkışta iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden Serkan Garlı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Adliyesi'nde görülen dava sonrası çıkışta iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden Serkan Garlı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 10 kişiden 7'si serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde, Diyarbakır Adliyesi'nin karşısındaki Lise Caddesi'nde meydana geldi. Aralarındaki husumet nedeniyle davalık olan Garlı ve Bekmezcioğlu ailelerinin bireyleri duruşma çıkışı tartıştı. Polis ekipleri araya girerek tarafları uzaklaştırdı. Ancak bir süre sonra taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 kişi gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Serkan Garlı, bugün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.


Adliye çıkışı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i kurtarılamadı

Adliye çıkışı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i kurtarılamadı

Adliye çıkışı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i kurtarılamadı

Adliye çıkışı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i kurtarılamadı

Adliye çıkışı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i kurtarılamadı

Adliye çıkışı kavgada yaralanan 4 kişiden 1'i kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Güncel, Haber

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