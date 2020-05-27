Adliye bahçesinde yanan otomobili itfaiye söndürdü
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Adliye bahçesinde yanan otomobili itfaiye söndürdü

Osmaniye'de Düziçi Adliyesinin bahçesinde yanan otomobilde hasar oluştu.

27.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:17

Osmaniye'de Düziçi Adliyesinin bahçesinde yanan otomobilde hasar oluştu.

Adliye binası bahçesinde park halindeki 01 GF 374 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirip yangın tüpleriyle de olaya müdahale etti.

Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyo

Adliye bahçesinde yanan otomobili itfaiye söndürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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