Adliye Bahçesinde Tekme Tokat Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman Adliyesinde görülen bir dava sonrası adliye bahçesinde karşılaşan davanın tarafları tekme tokat biri birine girdi. Yaşanan kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralanırken 7 kişi ise gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Adliyesinde görülen bir dava sonrası davanın tarafları adliye bahçesinde karşılaştı. Bahçede karşılaşan taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1'i bayan 2 kişi darp neticesi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edilen kavgada 7 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Darp neticesi yaralanan 1'i kadın 2 kişi ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN