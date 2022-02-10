ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI - Haberler
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ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, boşanma duruşmasından çıkan iki grup arasında adliye bahçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, boşanma duruşmasından çıkan iki grup arasında adliye bahçesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma davasından çıkan iki grup arasında adliye bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada B.K., başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, G.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI

ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI

ADLİYE BAHÇESİNDE KAVGA 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Boşanma, kavga, Güncel, Haberler

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