Adli Yıl Törenle Açıldı

Manisa'da yeni adli yılın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Manisa'da yeni adli yılın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Adalet Sarayı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumunun yapıldığı törende Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu ve Baro Başkanı Ümit Rona konuşma yaptı. Törene katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti.

Adli tatilin sona ermesinin ardından yeni adli yılın açılışı Manisa'da, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Baro Başkanı Ümit Rona, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Belediye Başkan Yardımcıları ve Manisa Barosu'na bağlı avukatlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan adli yıl açılış programında daha sonra çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu'nun Manisa Adliyesi çelengini sunmasının ardından Baro Başkanı Ümit Rona da Manisa Barosu çelengini sundu. Törende Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu ve Baro Başkanı Ümit Rona konuşma yaparak adli yıl açılışının hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Habermetre