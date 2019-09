Adli yıl düzenlenen törenle başladı

02.09.2019 16:11

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Manisa Barosu tarafından 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi.



Manisa Adalet Sarayı Bahçesinde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşının okundu. Törende Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Köşşekoğlu ve Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan birer konuşma yaptı.



Düzenlenen törende konuşan Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Köşşekoğlu, 2019-2020 adli yılının hayırlara vesile olmasını diledi. Köşşekoğlu, adaletten yoksun olan toplumların sadece hak kaybı kaybetmeyeceğini, bunun yanında iyiye ve güzele olan inançlarını, geleceğe dair tüm umutlarını da kaybettiğini söyledi.



Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan ise, "2019-2020 Adli yılının vatanımıza, milletimize, yargı camiasına hayırlı olmasını, sorunların en az yaşandığı, yargı bağımsızlığının güvence altına alındığı, yargıda görev yapanların huzur içinde geçirdiği bir yıl olmasını diliyorum. Atatürk'ün 'Adalet gücü bağımsız olmayan bir ulusun devlet biçiminde varlığı kabul edilmez.' sözleri asla unutulamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışında; 'Bu kurumun açılışında duyduğum mutluluğu hiçbir girişimde duymadım' bir başka sözünde ise 'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul edilmez' demiştir. Atatürk'ün bu sözlerinden anlaşılacağı üzere bir devletin varlığı için temel unsur yargının bağımsızlığıdır. Yargısı bağımsız olmayan devletler yok olmaya, başkasının esareti altına girmeye mahkumdur. Gazi Mustafa Kemal yaşadığı sürece yargıya, yargının sacayağından savunmaya büyük değer vermiştir. Adalet, ulusun namusu ve onuru, devletin de önünde asla bulutu olmayan güneşidir. İnsanlığın en etkin güvencesi, hakların ve özgürlükleri en soylu bekçisidir. Devlet adına yetkili yargı organın başlıca görevi, her tür kuşkudan ve etkiden uzak olarak tam bir bağımsızlık ve yansızlıkla, adaleti yaşama geçirmektir. Yurttaşların haklarının ve özgürlüklerinin korunması, savunulması ve sağlanması adaletin anlamının ve amacının gereğidir. Adalet devletin saygınlığının koşuludur. Kişisel bir güç olmadığından kimsenin adına ya da yetkisine bağlı tutulamaz. Kimse adaletin kaynağı, dayanağı ve gücü olamaz. Bu nedenle bağımsızlık adaletin mayasıdır. Aynı zamanda adaleti saptayıp yaşama geçirmekle yükümlü yargının varlık felsefesi ve kan damarıdır" dedi.



Cumhuriyetin bu günlere büyük tehlikeler atlatarak geldiğini vurgulayan Arslan, "Her dönemde, her zaman iç ve dış güçler düzenledikleri tezgahlarla Türk ulusunun bağımsızlığını, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etme çabası içerisinde olmuştur. Emperyalist güçler bu amaçlarına ulaşmak için her zaman içte işbirlikçiler bulmuşlardır. Geriye dönüp baktığımızda amaçlarına ulaşmak için çoğunlukla silahlı güçleri ve yargıyı kullandıkları görülmüştür. Bunlardan bir örneğini yakın tarihimizde yaşadık. 2010 yılında yaşanan Anayasa değişikliği sonrasında yargıyı ele geçirdiğini düşünen ve yargı aracılığı ile değişik kumpaslarla ülkenin aydın, demokrat, cumhuriyetçilerini tasfiyeden, orduya düzenlenen operasyonlarla kendilerine engel gördükleri Atatürkçü subayları tasfiye eden, 50 yıldır ilmik ilmik örülerek planlanan Bağımsız Türkiye Cumhuriyetini yok etme amaçlı darbe planı 15 Temmuz 2016 tarihinde uygulamaya konmuştur. Hain Fettullahçı Terör örgütünün darbe girişimi demokrasiye inanmış, cumhuriyet değerlerine bağlı, karakteri bağımsızlık olan halkımızın, TBMM'nin, milletimizin, yargının, Atatürkçü subaylarımızın, siyasi partilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin kararlı ve kahraman direnişi ile başarısız kılınmıştır. Bu darbe kalkışmasının hazırlık aşaması ve örgütün şifreleri iyi çözülmelidir. Bir daha bu tür terör örgütlerinin masum hedeflerle önümüze çıkıp yapılanmasına, örgütlenmesine, mali yönden güçlenmesine, gençlerimiz kandırmasına, vatandaşımızın dini duygularına kullanmasına izin verilmemelidir" diye konuştu.



"Atatürk ilkelerine daha sıkı bağlanmalıyız"



Yeni Adli yıl da birçok beklentilerinin olduğunu kaydeden Arslan, "Öncelikli beklentimiz adaletin vicdanları rahatlatarak, 'Adalet yerini buldu' duygusunu uyandırarak adaletin en hızlı şekilde gerçekleşmesidir. Demokrasinin, özgür yaşamanın, cumhuriyetimizin güvencesi Atatürk ilke ve devrimleridir. Çağdaş demokrasiye ulaşmak için Atatürk ilkelerine daha sıkı bağlanmalıyız. Yargı bağımsızlığını, yargının sorunlarını, hakim güvencesini, avukatların sorunlarını, hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını, vatandaşlarımızın yargıda yaşadıkları sorunları demokrasi içerisinde tartışabiliriz. Demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile çalışması için barolar olarak üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Bu sıkıntılı süreçte yargı camiası olarak hukukun evrensel kurallarına uygun davranmamız yargıya olan güveni arttıracağı gibi ilerleyen zamanda uluslararası camiada verilen kararların tartışılmasını engelleyecektir. Bu anlamda yargının üç ayağını temsil eden hakim, savcı ve avukata büyük görev düşmektedir" dedi. Adli yıl açılışı verilen kokteylle sona erdi.



Manisa Adalet Sarayı Bahçesinde gerçekleşen törene Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Köşşekoğlu, Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Elvan Başpınar, AK Parti İl Başkanvekili Ataman Taydaş, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, CHP İl Başkanı Semih Balaban, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA