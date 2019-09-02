Adli yıl açılışı

02.09.2019 12:26

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2019-2020 adli yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bektaş mesajında, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi son aşamaya getirilmiş yeni yasama yılı ile uygulamaya geçeceğini belirtti.



Adalet hizmetlerinin etkin, verimli, tarafsız, hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukukun üstünlüğüne dayanması, vatandaşın hak arama yollarının daima açık tutulmasının hukuk devleti olmanın temel şartları olduğunu kaydeden Bektaş, toplumun barış, huzur ve refahının adaletin tesisi ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Bektaş, mesajında şunlara yer verdi:

"Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ve ülkemizin birlik beraberlik bekasını hedef alan hain teşebbüsleri karşı Türk yargısı ivedi olarak gerekli tedbirleri adil ve hızlı bir şekilde almış, almaya devam edeceği gibi bu oluşumlara karşı hukuk kurul kuralları içersin de mücadele etmeye devam edecektir. Hukuk sisteminizde yaşanan aksaklıkları gidermeye yönelik düzenlemeler içeren Yargı Reformu Stratejisi Belgesi son aşamaya getirilmiş yeni yaşama yılı ile hayata geçirilecektir."

Kaynak: AA