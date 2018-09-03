Adli Yıl Açılışı

Samsun'da adli yıl törenle açıldı.

Adli yılın açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Samsun Adalet Sarayı yerleşkesindeki Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, programda yaptığı konuşmada, toplumların huzur ve güveninin adalete bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk adalet sistemi büyük gelişmeler kat etti. Ben de hukukçu kardeşiniz olarak, hukuk sistemimizin süreçleri nedeniyle adaletin tecelli ettiğine inanıyorum. Ancak bu süreci de tartışmaktan çıkarmamız lazım. İşini çok iyi takip eden ve tanıyan hakim, savcı ve avukat kararlarıyla iyi sonuçlar alabilir."

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise savcılıktaki dosyaların yarısının uzlaştırma ile sonuçlandığını belirtti.

Hakim ve savcıların özverili çalışmaları ile gerekli kararların zamanında verilmeye çalıştığını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile dosyalar özen ve itina ile incelenerek gerekli kararlar zamanında verilmeye çalışılmaktadır. Savcılık soruşturmaları kapsamında uzlaştırma büromuza tevdi edilen 4 bin 17 adet dosyanın 2 bin 350 adedi uzlaştırma ile sonuçlandırılarak mahkemelerin iş yükü azaltılmış, ara buluculuk merkezine yapılan 2 bin 600 adet başvurunun yüzde 90 gibi büyük kısmı olumlu sonuçlanarak, mahkeme açılması muhtemel toplam 2 bin 340 adet dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandırılmıştır. Hakim, savcı, avukat ve diğer yargı çalışanlarıyla bir bütün halinde hepimize gerekli olan adaleti sağlamak amacıyla var gücümüz ile çalışmaktayız."