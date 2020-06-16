Adli ve idari yargıda koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşma ve keşifler başladı
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Adli ve idari yargıda koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşma ve keşifler başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşifler bugünden itibaren başladı.

Adli ve idari yargıda koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşma ve keşifler başladı
16.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:37

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşifler bugünden itibaren başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), pandemi sürecinde tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşifleri 16 Haziran 2020'ye kadar ertelemişti.

Karar uyarınca, adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri bugünden itibaren bütün işlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Ankara Adalet Sarayı da normal yoğunluğuna döndü. Ancak binaya girişte kontroller sıkılaştırıldı. Bu nedenle Ankara Adalet Sarayına gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Güvenlik görevlileri, kuyruktakileri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Adliyede işi olmamasına rağmen yakınlarına eşlik etmek üzere gelen kişiler içeri alınmadı.

Pandemi sürecinin başından beri uygulandığı şekilde adliyeye girenlerin ateşinin ölçülmesine devam edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlayacak düzenlemeler yaptı.

Bu kapsamda adliye giriş kapılarına sosyal mesafe kurallarını hatırlatan uyarı ve bilgilendirme afişleri ile duruşma salonlarının kapılarına içeriye en fazla kaç kişinin girebileceğinin belirtildiği levhalar asıldı.

Ayrıca mübaşirler, duruşma sırasında nasıl davranılması gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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