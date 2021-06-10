Adli Tıp önünde gazeteciye çirkin saldırı

Gaziantep'te, Adli Tıp Kurumu'nda haber takibi için görev yapan DHA Gaziantep Muhabiri Ahmet Atmaca, bir grubun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı.

Gaziantep'te, Adli Tıp Kurumu'nda haber takibi için görev yapan DHA Gaziantep Muhabiri Ahmet Atmaca, bir grubun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı.

Olay, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir haber takibi için Adli Tıp Kurumu'nda bulunan DHA muhabiri Ahmet Atmaca, bir grubun önce sözlü, sonra da tekme, tokat ve yumruklu saldırısına uğradı. Hızını alamayan saldırgan grup, genç gazeteciye linç girişiminde de bulundu.

Olayın daha da büyümesini ise olay yerinde bulunan polis ekipleri ile adli tıp görevliliri önledi. Grubun saldırısından kurtarılan muhabir, adli tıp binasında koruma alındıktan sonra olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı