Adli Tıp Kurumunun Fiber Optik Kablosu 1 Ayda Üçüncü Kez Çalındı

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile bağlantı kurulan fiber optik kablo bir ay içerisinde üçüncü kez çalındı.

Aydınlar Mahallesi Asri Mezarlık'ta bulunan Adli Tıp Kurumunun, UYAP ile bağlantının kurulduğu özel fiber optik kabloları kesildi. Bağlanılan sistem ile kurumdaki ölüm ve adli rapor işlemlerinin yapıldığı öğrenilirken, kablonun son bir ay içerisinde üçüncü kez kesilerek çalındığı bildirildi. Yer altından gelmesi gereken kablonun yer üstünde bulunduğu ileri sürülürken, kesilen kablo nedeniyle sisteme bağlanılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın fail veya faillerinin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor. - GAZİANTEP