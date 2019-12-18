: Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın ölüm nedeni belli oldu

18.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:35

Uludağ'da kayıp 2 dağcı için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, iki cansız bedene de ulaşıldı. İki dağcının cansı bedeni ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan incelemede Efe Sarp'ın ölüm nedeninin ısı kaybına bağlı hipotermi olduğu belirlendi.

Uludağ'da 17 gün önce kaybolan amatör dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) cansız bedenleri Küreklidere Kanyonu'nda suyun içerisinde dalgıç kıyafetleriyle arama yapan özel bir ekip tarafından bulundu. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat, AFAD ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla iki gencin cansız bedenleri Bursa'ya getirildi.

Efe Sarp

"İKİ CESET ARASINDA YAKLAŞIK 1 KİLOMETRELİK MESAFE VAR"

Bulunan iki cesetle ilgili Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan ve Efe Sarp'tan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliği tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllülerin katılımıyla karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. Kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Küreklidere bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır.

Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Yine aynı bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan birinci cesedin yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi daha bulunmuştur. İkinci cesedin bulunduğu yerin sarp ve kayalık olması nedeniyle kurtarma ekiplerimiz cesedin bulunduğu alana ulaşmak için yoğun gayret sarf etmektedir. Ayrıca bulunan ilk cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştır."

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Mert Alpaslan

"SU İÇERİSİNDE BULUNDU"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları sırasında bulunan cesetle ilgili açıklama yaptı. Erkek cesedinin Efe Sarp'a ait montun bulunduğu alana 100 metre mesafede, su içerisinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01/12/2019 tarihinde Uludağ Milli Parklar Bölgesi'nde yürüyüş sırasında kaybolan Efe Sarp ve Mert Alparslan'ın kaybolması olayı ile ilgili olarak yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında 07/12/2019 tarihinde bulunan monta yakın bir bölgede 18/12/2019 günü saat 12.45 sıralarında Kürekli Deresi mevkinde montun bulunduğu alana 100 metre mesafede su içerisinde bir adet ceset bulunmuştur. Cesedin kimliği henüz tespit edilmediği, ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği ve adli tahkikata devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EFE SARP'IN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Uludağ'da, kayıp 2 dağcı için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, iki cansız bedene de ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, kendisine ait montun yakınında bulunan Efe Sarp'ın cesedi daha sonra ambulansla Nilüfer ilçesindeki Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden iki dağcının yakınları da Bursa Adli Tıp Kurumu'na geldi. Otopsi işlemleri tamamlanan Efe Sarp'ın ısı kaybına bağlı hipotermiden hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

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