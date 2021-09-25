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Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı bölge illerdeki yargılamaları hızlandıracak

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı bölge illerdeki yargılamaları hızlandıracak

Yeni hizmete açılan Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı, adli delillere ilişkin talep edilen incelemeleri kısa sürede yaparak, Gaziantep ve çevre illerdeki yargılamaları hızlandıracak.

GAZİANTEP (AA) - Yeni hizmete açılan Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı, adli delillere ilişkin talep edilen incelemeleri kısa sürede yaparak, Gaziantep ve çevre illerdeki yargılamaları hızlandıracak.

Adalet Bakanlığının, hızlı ve adil yargılama süreci hedefine ilişkin önemli bir misyon üstlenen İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığının yükünü azaltmak ve bölge teşkilatlarını artırıp daha hızlı analizler yaparak yargılamayı hızlandırmak için açtığı grup başkanlıklarına Gaziantep de eklendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından 27 Ağustos'ta resmi açılışı gerçekleştirilen Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı, daha önce İstanbul'a gönderilen adli örneklerin analizlerini yaparak, çevre illerdeki yargılama sürelerinin hızlanmasını sağlayacak.

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanı Süleyman Can, AA muhabirine, şube müdürlüğü olarak hizmet veren kurumun grup başkanlığı olmasıyla faaliyet alanının ve kapasitesinin artırıldığını söyledi.

Grup başkanlığı bünyesinde morg, biyoloji ve kimya ihtisaslarının olduğunu ifade eden Can, "Kimya ihtisas dairesinde, ölümlü adli olaylarda ölüm nedeninin tespiti için gerekli toksikolojik analizlerle beraber uyuşturucu kullanım durumlarında maddenin tespiti gibi çalışmalar yürütülmekte. Biyoloji ihtisas dairemizde ise mahkemelerden ve savcılıktan talep edilen her türlü biyolojik numune üzerinden DNA analizleriyle, gerekli durumlarda soy bağı tespiti yapılmaktadır." dedi.

Grup başkanlığı kurulduktan sonra çalışma kapasitesinin artmasıyla hem Gaziantep'e hem de çevre illere hizmet verecek konuma geldiklerini bildiren Can, şunları kaydetti:

"Grup başkanlıklarının en önemli geri dönüşü yargı sürecini hızlandırması olacaktır. Çünkü normal şartlar altında merkez teşkilatımız İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığına Türkiye'nin her yerinden numuneler gidiyordu. Bu da adli süreci ister istemez uzatıyor, tek bir birimde çok yoğun bir çalışma gerektiriyordu. Bunun önüne geçebilmek adına belirli bölgelerde grup başkanlıkları kurulmaya başlandı. Sayıları daha da artacak. Gaziantep, Türkiye'deki 10'uncu grup başkanlığı. Böylece çevre illerden merkez teşkilatımıza herhangi bir numune göndermemize gerek kalmayacak. Onları burada biz kendi çatımız altında çalışarak süreci daha da hızlandıracağız. Bu vesileyle savcılıklardan ve mahkemelerden talep edilen deliller daha hızlı mahkemelere ulaşacak ve adi yargının daha hızlı tecelli etmesine, daha kısa sürelerde sonuca varılmasına yardımcı olacak."

Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı Mustafa Demir de dairede kimliklendirme, olay yeri örneklerinin analizleri başta olmak üzere çeşitli biyolojik örneklerde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Buradaki en önemli şey, çevre illere hızlı bir şekilde hizmet vermek. Kıyafette kan örnekleri, kıl, tırnak örnekleri gibi çeşitli deliller gelebiliyor. Bu örneklerden saf halde DNA elde etmeye çalışıyoruz. Şüpheli şahsın örneklerine ait, olay yerinde bulunup bulunmadığına dair raporlar düzenleyip, savcılık ve hakimliklere sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimya İhtisas Dairesi Başkanı Mehmet Akdeniz ise ölüm nedenleri ya da uyuşturucu maddeler gibi birçok alanda çalışma yaptıklarını anlattı.

Özellikle uyuşturucu madde tespitine ilişkin kendilerini çok geliştirdiklerine dikkati çeken Akdeniz, "Dünyada benzer laboratuvarlardan daha iyi cihazlarımız var. Yurt dışındaki arkadaşlarla görüştüğümüzde rutinde kullandığımız cihazlara inanamıyorlar. Gerek bakanlığımız gerek kurumumuz masraf yapmaktan çekinmiyor yeter ki adalet yerini bulsun, insanlar içi rahat bir şekilde adliyelerden ayrılsın." dedi.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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