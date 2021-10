GAZİANTEP (Habermetre) - ADLİ TIP KURUMU GAZİANTEP GRUP BAŞKANLIĞI YARGILAMALARI HIZLANDIRACAK

TÜRKİYE GENELİNDE ADLİ TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIĞI 10'A YÜKSELDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından geçtiğimiz ay hizmete açılan Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı, adli delillere ilişkin talep edilen incelemeleri kısa sürede yaparak Gaziantep ve çevre illerdeki yargılamaların hızlandırılmasına katkı sağlıyor.

Adalet Bakanlığının, adalet hizmetlerinin makul sürede verilmesi hedefine ilişkin önemli bir misyon üstlenen Adli Tıp Kurumu Başkanlığının yükünü azaltmak ve bölge teşkilatlarını güçlendirip, daha hızlı analizler yapmak için hizmet veren grup başkanlıklarına Gaziantep de eklendi. Adalet Bakanı Gül tarafından 27 Ağustos'ta açılışı gerçekleştirilen Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı ile birlikte Türkiye genelindeki grup başkanlıklarının sayısı da 10'a yükseldi.

ÇEVRE İLLERE DE HİZMET VERECEK

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanı Uz. Dr. Süleyman Can, şube müdürlüğü olarak hizmet veren kurumun grup başkanlığı olmasıyla faaliyet alanının ve kapasitesinin yükseltildiğini söyledi. Grup başkanlığı bünyesinde morg, biyoloji ve kimya ihtisas dairelerinin bulunduğunu belirten Can, "Kimya ihtisas dairesinde ölümlü adli olaylarda ölüm nedeninin tespiti için gerekli toksikolojik analizlerle beraber uyuşturucu kullanım durumlarında maddenin tespiti gibi çalışmalar yürütülüyor. Biyoloji ihtisas dairemizde ise mahkemelerden ve savcılık makamında talep edilen her türlü biyolojik numune üzerinden DNA analizleriyle birlikte, gerekli durumlarda soy bağı tespiti yapılıyor. " diye konuştu. Dr. Süleyman Can, grup başkanlığının, çalışma kapasitesinin artmasıyla hem Gaziantep'e hem de çevre illere hizmet verecek konuma geldiğini belirtti.

YARGININ DAHA HIZLI TECELLİSİNİ SAĞLIYOR

Grup başkanlıklarının adalet hizmetlerine katkısının yargı sürecini hızlandırmak olduğunu kaydeden Can, şöyle konuştu:

"Normal şartlar altında İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığı'na Türkiye'nin her yerinden numuneler gidiyordu. Bu da adli süreci ister istemez uzatıyor, tek bir birimde çok yoğun bir çalışma gerektiriyordu. Bunun önüne geçebilmek adına belirli bölgelerde grup başkanlıkları kurulmaya başlandı. Sayıları daha da artacak. Gaziantep, Türkiye'deki 10'uncu grup başkanlığı. Böylece çevre illerden merkez teşkilatımıza her hangi bir numune göndermemize gerek kalmayacak. Onları burada biz kendi çatımız altında çalışarak, süreci daha da hızlandıracağız. Bu vesileyle savcılıklardan ve mahkemelerden talep edilen deliller daha hızlı bir şekilde mahkemelere ulaşacak ve adli yargının daha hızlı tecelli etmesine, daha kısa sürelerde sonuca varılmasına yardımcı olacak. "

Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Akdeniz de, dairede kimliklendirme, olay yeri örneklerinin analizleri başta olmak üzere çeşitli biyolojik örneklerde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Çevre illere hızlı bir şekilde hizmet verme amacı taşıdıklarını vurgulayan Dr. Akdeniz, "Kıyafette kan örnekleri, kıl, tırnak örnekleri gibi çeşitli deliller gelebiliyor. Bu örneklerden saf halde DNA elde etmeye çalışıyoruz. Şüpheli şahsın örneklerine ait, olay yerinde bulunup bulunmadığına dair raporlar düzenleyip, savcılık ve hakimliklere sunuyoruz. " şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI STANDARTLARDAKİ TEKNİK CİHAZLAR İLE DONATILDI

Kimya İhtisas Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Demir ise, ölüm nedenleri ya da uyuşturucu maddelere gibi bir çok alanda çalışma yaptıklarını söyledi. Özellikle uyuşturucu madde inceleme ve tespitlerine yönelik ihtisaslaşma sağladıklarını belirten Demir, "Dünyada benzer laboratuvarlardan daha iyi cihazlarımız var. Yurtdışındaki arkadaşlarla görüştüğümüzde rutinde kullandığımız cihazlara inanamıyorlar. Gerek bakanlığımız gerek kurumumuz masraf yapmaktan çekinmiyor. Yeter ki adalet yerini bulsun, insanlar içi rahat bir şekilde adliyelerden ayrılsın. " dedi.

