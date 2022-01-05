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Adli Tıp Kurumu Başkanı Büyük, Başsavcı Dönmez'i ziyaret etti

Adli Tıp Kurumu Başkanı Büyük, Başsavcı Dönmez'i ziyaret etti
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i ziyaret etti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i ziyaret etti.

Van'da bulunan Büyük, Van Adliyesine gelerek Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı ile bir araya geldi.

Ziyarette, Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün Grup Başkanlığı'na geçişi noktasında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Dönmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyük'e teşekkür etti.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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