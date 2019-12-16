Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı
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Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı

ADLİ Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

16.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:30
Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı

- ADLİ Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı. 

İhtisas Kurulu'nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier'in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşinin ise yurtdışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.


Kaynak: DHA
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