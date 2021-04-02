Adli Tıp Grup Başkanlıklarının sayısı 9'dan 10'a çıkıyor.
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Adli Tıp Grup Başkanlıklarının sayısı 9'dan 10'a çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adli Tıp Grup Başkanlıklarının sayısı 9'dan 10'a çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tekirdağ'da Adli Tıp Grup Başkanlığı kurulmasına karar verildi.

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tekirdağ'da Adli Tıp Grup Başkanlığı kurulmasına karar verildi. Bu sayede Türkiye'de bulunan Adli Tıp Grup Başkanlıklarının sayısı 9'dan 10'a çıkacak.

Tekirdağ Adli Tıp Şube Müdürlüğünde sürekli adli vaka sayısı ve çeşitliliği gerekçesiyle şehirde morg ihtisas dairesi ve kimya ihtisas işlemlerinin yapılması ihtiyacı doğması üzerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adli Tıp Grup Başkanlığı kurulması kararlaştırıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un girişimleri sonucu şehirde hayata geçecek Adli Tıp Grup Başkanlığı, Trakya genelinde de hizmet verecek. Adli Tıp Grup Başkanlığının tamamlanmasıyla bölgede hareketlilikte artmış olacak. Ayrıca Adli Tıp Grup Başkanlığı ülkede sadece 9 büyükşehirde bulunduğu da biliniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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