ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞININ AÇILIŞINA KATILDI
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ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞININ AÇILIŞINA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Gül, bu merkez sayesinde DNA örneklerinden kimlik tespitine ilişkin tüm süreçlerin yapılabileceğini ifade etti. Adaletin tecellisi anlamında önemli bir yer tutan merkezin Gaziantep'in yanı sıra çevre illere de hizmet vereceğini aktaran Gül şöyle konuştu

'Yaklaşık 15 milyon liralık araç, gereç ve malzemeler alınmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adli tıp, adalete tecelli anlamında önemli bir kurum. Bağımsız, adalete tecelli anlamında bilirkişilik kurumu. Bu çerçevede de zamanında, gecikmeksizin süreçlerin tamamlanması anlamında da bu merkezler yargıya hizmet ediyor. İnsan hakları eylem planları hedeflerimizden birisi de buydu. Bugün bunlardan birini gerçekleştirmiş oluyoruz. Hakikate ve adalete erken ulaşmak bakımından yargılamada bu tür incelemeler, kimlik tespiti, toksikoloji, suça konu unsurun analizinin yapılması, bunun erken yapılması da önemli. O yüzden bu tür merkezleri önemsiyoruz. Geç olmadan adaletin tecellisi bakımından çalışanların da bu hassasiyetle devam edeceğine inanıyoruz. Merkez, yargı teşkilatımız ve Gaziantep için hayırlı olsun.

Bakan Gül, açılışın ardından yakındaki bir taksi durağını ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Gül, daha sonra Gaziantep Futbol Kulübü yönetimi ve futbolcuları ile bir araya gelerek, başarı dileğinde bulundu. Ziyarette Bakan Gül'e, günün anısına üzerinde ismi yazılı olan forma hediye edildi.

ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞININ AÇILIŞINA KATILDI
ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞININ AÇILIŞINA KATILDI
ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞININ AÇILIŞINA KATILDI
ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞININ AÇILIŞINA KATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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