Adli tıp 'cinsel istismar var' dedi, mahkeme beraat kararı verdi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adli tıp 'cinsel istismar var' dedi, mahkeme beraat kararı verdi (2)

Adli tıp 'cinsel istismar var' dedi, mahkeme beraat kararı verdi (2)
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

'GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ'Öz babası Y.K.'nin uzun yıllar cinsel istismarına maruz kaldığı öne sürülen T.K.'nin avukatı Onur Güneri, İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararına şaşırdıklarını söyledi.

'GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ'

Öz babası Y.K.'nin uzun yıllar cinsel istismarına maruz kaldığı öne sürülen T.K.'nin avukatı Onur Güneri, İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararına şaşırdıklarını söyledi. Güneri, "En başından itibaren tarafımızın ve cumhuriyet savcısının tutuklama talebi mahkemece reddedildi. Pedagog raporları mağdurun tutarlı beyanları ve adli tıpta 3 ayrı rapor olmasına rağmen ki bu raporların tamamı olayın yaşandığını ve mağdurun bu sebeple psikolojik travma yaşadığını açıkça anlatan raporlardı. Yerel mahkemece bu kararlara itimat edilmeden sanık hakkında beraat kararı verildi. Biz beraat kararına karşı dosyayı üst mahkemeye taşıdık. Şimdi mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Bu karar geldikten sonra sürecin takipçisi olacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Deniz Poyraz Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adli tıp 'cinsel istismar var' dedi, mahkeme beraat kararı verdi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:50:29. #1.15#

title