: Adli tıp 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti

13.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:34

ADLi Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.

4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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