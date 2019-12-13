ADLİ TIP: 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜ SİYANÜR ZEHİRLENMESİ SONUCU GERÇEKLEŞTİ
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ADLİ TIP: 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜ SİYANÜR ZEHİRLENMESİ SONUCU GERÇEKLEŞTİ

ADLi Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

13.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:13
ADLİ TIP: 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜ SİYANÜR ZEHİRLENMESİ SONUCU GERÇEKLEŞTİ

ADLi Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.

4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü: -------

-Arşiv


Kaynak: DHA
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