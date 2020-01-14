Adli Tıp, 100 bin yeni nesil DNA kiti için ihale açtı

14.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:26

ADLİ Tıp Kurumu, cinsel saldırı, cinayet, kimliği belirsiz cesetlerin teşhisi gibi adli olaylarda kullanılmak üzere 100 bin adet 'Yeni Nesil İnsan DNA'sı Miktar Tayin Kiti' için ihaleye çıktı. Açık ihale usulü alımı yapılacak kitler için hazırlanan şartnamede, insan DNA'sını cinsiyet bakımından da ayırabilme özelliği arandığı bildirildi. Bu özelliğin cinsel saldırı suçlarında delil analizinin kesin sonuç alınabilmesi için gereklilik olduğu da şartnamede belirtildi. Kit ile bir defada insan DNA'sı ve erkek DNA'sı miktarının aynı zamanda belirlenebilmesi şartı arandığı kaydedilen şartnamede, teklif verme süresi 6 Şubat 2020 tarihi olduğu belirtildi.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Emel Hülya Yükseloğlu, Adli Tıp Kurumu'nun yılda bir kez yaptığı 100 bin kit alımında, şartnamede belirtilen özelliklerin 'doğru' ve 'yerinde' olduğu değerlendirmesi yaptı. Adli Tıp Kurumu'nun ihalesini yapacağı kitlerin adli dosyaların açıklığa kavuşturulmasında ve adalet için en iyi hizmetin verilmesi noktasında ciddi katkı sağlayacağını belirten Doç. Dr. Yükseloğlu, "Dünyada teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni nesil cihazlar kullanılıyor. Pahalı ama son derece gerekli cihazlar bunlar. Bir adli tıpçı olarak ülkemiz adına gurur duydum. Türkiye'nin adli tıp kurumunun bu seviyede DNA analizi yapabilecek kitler alması mutluluk verici" dedi.

Kaynak: DHA

ADLİ TIPÇILARIN BELALISI KARIŞIK ÖRNEKLERE ÇÖZÜM OLACAKŞartnamede kitlerde aranan insan DNA'sını cinsiyet bakımından da ayırabilme özelliğinin, adli tıpçıların belalısı olan karışık örneklere çözüm olduğunu belirten Doç. Dr. Yükseloğlu, şöyle konuştu: "Cinsel saldırı dosyalarında genellikle kadın/erkek DNA'sı karışık gelir. Kadın DNA'sı, erkek DNA'sını örtecek tarzda daha çok materyal içerir. Erkeğin DNA'sını bu karışık örnekten ayırmak, bir, iki ya da üç erkek DNA'sı var ise bunu tespit etmek oldukça zor olabiliyor. Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sorunu. Mağduru tipleyebilmek en zor aşamadır. Yeni gelişen teknolojiler işte bu dosyalarda, bir adım daha öne geçerek erkek DNA'sını ve miktarını aynı anda belirleyebiliyor. Cinsel suçlarda gelen DNA miktarı az ve karışık olsa bile, suçu işleyen kişilere ulaşmak mümkün olabiliyor."SUÇLU PROFİLİNİ ÇIKARTIYORŞartnamede belirtilen kitlerde 'bir defada insan DNA'sı ve erkek DNA'sı miktarının aynı zamanda belirlenebilmesi' özelliğinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yükseloğlu, "Bazen olay yerinden gelen örnekler bulaşık olabilir. Yani örneğin, bakteri gibi insan dışı DNA'lar da karışmış olabiliyor. Testin tekrarlanmaması için kitin içerisinde pozitif referans bulunmalı. İçerisinde pozitif referans olmayan hiçbir testi yapmıyoruz. Cinsel saldırısı suçlarda delil analizinin en doğru şekilde yapılabilmesi spesifik kit cihazları kullanmanız gerekir. Adli Tıp Kurumu'nun aradığı özellikler de bu içerikte" dedi.Doç. Dr. Yükseloğlu, kitlerde aranan özelliklerle DNA analizinden suçlu profiline ulaşılmasını, suça karışmış ile masum kişileri ayırmayı sağladığını belirtti.Türkiye'de henüz bu kitleri üretebilecek teknolojiye sahip olmadığını da ifade eden Doç. Dr. Yükseloğlu, "Bu kitleri yabancı firmalardan alım yapıyoruz. Ancak TÜBİTAK'ın projeleri var. Bu kitleri biz de yapabilecek duruma geleceğiz" ifadelerini kullandı.YILDA 100 BİN DNA ANALİZİAdli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin açtığı ihaleyle yılda 100 bin DNA analizi yapıldığı da ortaya çıktı. Kurum her yıl yaptığı ihaleyle gelişen teknolojilere uyumlu 'Yeni Nesil İnsan DNA'sı Miktar Tayin Kiti' satın alıyor. Alınan kitler Türkiye'de DNA analizi yapılan grup başkanlıklarına gönderiliyor.