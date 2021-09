Adli tatil ne zaman bitiyor? sorusu yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Yargı camiasının toplu izne çıktığı adli tatil Temmuz ayında başlayıp Ağustos ayı sonunda bitmesinin ardından Eylül ayında yeniden başladı.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erdi. Ardından yeni adli yıl 1 Eylülde başladı.

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

