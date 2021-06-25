Adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 adli tatil hangi gün, ne zaman?

Yargı çalışanlarını yakından ilgilendiren adli tatil için geri sayım başladı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan tatilin sonrasında acil durumlar hariç yeni adli yıl beklenecek. Yargı çalışanlarının izin kullanacağı adli tatil yaklaşık bir buçuk ay sürecek. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 adli tatil hangi gün, ne zaman?

Yargı çalışanlarını yakından ilgilendiren adli tatil için geri sayım başladı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan tatilin sonrasında acil durumlar hariç yeni adli yıl beklenecek. Yargı çalışanlarının izin kullanacağı adli tatil yaklaşık bir buçuk ay sürecek. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Adli tatil ne zaman başlıyor? 2021 adli tatil hangi gün, ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Yargı çalışanlarının izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında gerçekleştiriliyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde"Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." İfadeleri kullanılıyor.

Buna göre adli tatil bu yıl da 20 Temmuz 2021'de başlayacak ve 31 Ağustos 2021'de sona erecek. 1 Eylül itibariyle de yeni adli yıl başlamış olacak.