Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Albayrak'ın annesi Kayseri'de toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak'ın 81 yaşında vefat eden annesi Zedin Barış, Kayseri'de toprağa verildi.

Yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan Zedin Barış'ın cenazesi Hulusi Akar Camii'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Zedin Barış'ın cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Günay Albayrak'ın eşi Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve vatandaşlar katıldı.