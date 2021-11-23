ADLİ SİCİL KAYITLARININ 18 DİLDE TERCÜMESİ E-DEVLETTEN ALINMAYA BAŞLANDI

Adalet Bakanlığının, 'erişilebilir adalet' çerçevesinde teknolojik gelişmelere uygun olarak vatandaşların hizmetine sunduğu uygulamayla, e-Devlet üzerinden 18 dilde tercüme edilmiş sabıka kaydı verilmeye başlandı.

Adalet Bakanlığı, yargı hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği uygulamalarla adalete erişimi güçlendiriyor. Bakanlık mühendislerince geliştirilen yazılımla 20 Mart 2016'dan itibaren yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları e-Devlet üzerinden veriliyor. Uygulama kapsamında adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, ilgili vatandaşların talepleri doğrultusunda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden elektronik ortamda alınabiliyor.

YENİ ADLİ SİCİL BİLİŞİM SİSTEMİ İLE TERCÜME SAYISI ARTIRILDI

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı. Adalet Bakanlığı personelleri tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibariyle sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı 18'e yükseldi. e-Devlet'e entegre edilen yeni sistemle vatandaşlar Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuştu. Arapça dilinde adli sicil kaydı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne müracaat halinde verilirken, e-Devlet üzerinden Arapça adli sicil kaydı alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet