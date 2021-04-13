Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra uyuşturucu taşırken yakalanan 2 zanlı yeniden gözaltına alındı
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Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra uyuşturucu taşırken yakalanan 2 zanlı yeniden gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra uyuşturucu taşırken yakalanan 2 zanlı yeniden gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, adli kontrolle salıverilen diğer 2 zanlı araçlarında sentetik uyuşturucu ele geçirilince yeniden gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, adli kontrolle salıverilen diğer 2 zanlı araçlarında sentetik uyuşturucu ele geçirilince yeniden gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde uyuşturucu sattıkları ileri sürülen zanlıların adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 570 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ö.A. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin takibe aldığı Ö.A. ve M.A, serbest bırakıldıktan sonra Ceyhan'dan Yumurtalık'a araçla 1 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu getirirken yeniden yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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