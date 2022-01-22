ADLİ KONTROL İMZASINI ATTIKTAN SONRA YENİDEN HIRSIZLIK YAPTI

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, daha önce hırsızlık suçundan gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir kişinin jandarma karakolunda imza attıktan 1 saat sonra 3 arkadaşıyla birlikte hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, daha önce hırsızlık suçundan gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir kişinin jandarma karakolunda imza attıktan 1 saat sonra 3 arkadaşıyla birlikte hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Bir evden 75 bin lira değerinde 21 adet güneş paneli çaldığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Bozkurt ilçesinde geçen 14 Ocak'ta bir evden 75 bin lira değerindeki 21 adet güneş panelinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayına karışan 4 kişinin kimliğini belirledi. Geçen perşembe Bozkurt ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon yapan JASAT, güneş panelleri hırsızlığına karıştığı belirlenen şüpheliler 30 suç kaydı bulunan Ünal Kurt (32), 23 suç kaydı bulunan Bilal Akalan (27), 27 suç kaydı bulunan Tolga Aksoy (33) ve 3 suç kaydı Süleyman Ezen'i (28) gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada daha önce yine hırsızlık suçundan gözaltına alındığı belirlenen şüphelilerden Kurt'un çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, hırsızlık olayının yaşandığı gün adli denetim kapsamında jandarma karakoluna imza attıktan 1 saat sonra yeniden hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin çaldığı güneş panellerini satın alan 30 yaşındaki Süleyman A.'nın evinde yapılan aramada bulunan güneş panelleri sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 kişiden Ünal Kurt, Bilal Akalan, Tolga Aksoy ve Süleyman Ezen tutuklanırken, panelleri satın alan Süleyman A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.