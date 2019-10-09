Adli görüşme odalarında 10 bin mağdurun ifadesi alındı

09.10.2019 10:22

Mağdurların mahkeme salonlarında bir kez daha mağduriyet yaşamaması, sanıkla yüz yüze gelmeden uzman desteğiyle ifadelerinin alınabilmesi için Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen adli görüşme odalarında 2,5 yılda 10 binin üzerinde ifade alındı.



3 Nisan 2017'de adliyelerde faaliyete geçirilen ve suç mağdurlarının cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarıyla ilgili uygulamada büyük başarı sağlandı. 2,5 yıl önce faaliyete geçirilen ve halihazırda 49 il ve 56 adliyede kurulan adli görüşme odalarında bugüne kadar 10 bin 450 mağdurun ifadesi uzmanlar eşliğinde alındı. Mağdurların üstün yararının gözetilmesi için kurulan adli görüşme odaları sayesinde mağdurların ikinci defa örselenmesinin de önüne geçildi.



Adli görüşme odaları yargı paketinde



Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan ilk yargı paketinde adli görüşme odaları da yer alıyor. Mağdur haklarının güçlendirilmesine yönelik yasa değişikliğini de içeren yargı paketi kanunlaşırsa Adalet Bakanlığınca daha önce kurulan adli görüşme odaları (AGO) da yasal altyapıya kavuşturulacak. Mağdurların ikinci defa örselenmemesi için şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu durumlarda ifadelerinin AGO'larda uzmanlar tarafından alınmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığı yargı paketi uyarınca mağdurların kişisel verilerinin korunması konusunda da azami düzeyde hassasiyet gösterilecek. Yargı paketine aile ve çocuk mahkemelerindeki uzmanların mahkeme bünyesinden adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınması da eklendi. Yapılacak düzenlemelerle suç mağdurlarının hakları güçlendirilecek, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında mağdurun yargılama sırasında örselenmesinin önüne geçilecek.



AGO'lar 2020'de bütün illerde olacak



Bakanlık adli görüşme odalarının bulunmadığı 25 il için kapsamlı bir çalışma yaptı. Adalet Bakanlığı, değişiklik önerisinin Meclisten geçmesi durumunda 2020 yılı sonuna kadar adli görüşme odalarını tüm illerde hayata geçirmeyi hedefliyor.



Bu arada Nisan 2019'da pilot 7 il adliyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde 6 ayda 6 bin 703 dosya kaydı oluşturuldu. Yine 519 kişi de adli süreç, sahip oldukları haklar ve yükümlülükleri ile kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirildi. İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize'de olmak üzere 7 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bulunuyor. Bu müdürlüklerdeki görevli uzmanlar, tüm cumhuriyet savcıları ve mahkemeleri bünyesinde hizmet verecek. - ANKARA

Kaynak: İHA