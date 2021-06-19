Mağdurlar, Suç Failleri ile Yüz Yüze Gelmeden Adli Süreçler Tamamlanıyor

MAĞDURLAR, SUÇ FAİLLERİ İLE YÜZ YÜZE GELMEDEN ADLİ SÜREÇLER TAMAMLANIYOR ADLİ GÖRÜŞME ODALARI İKİNCİL ÖRSELENMEYİ ÖNLÜYOR Adalet Bakanlığı tarafından, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında adliyelerde hayata geçirdiği Adli Görüşme Odaları'nda (AGO) bugüne kadar 31 bin 332 görüşme gerçekleşti.

MAĞDURLAR, SUÇ FAİLLERİ İLE YÜZ YÜZE GELMEDEN ADLİ SÜREÇLER TAMAMLANIYOR

ADLİ GÖRÜŞME ODALARI İKİNCİL ÖRSELENMEYİ ÖNLÜYOR

Adalet Bakanlığı tarafından, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında adliyelerde hayata geçirdiği Adli Görüşme Odaları'nda (AGO) bugüne kadar 31 bin 332 görüşme gerçekleşti. Böylelikle kırılgan gruplarda yer alan binlerce mağdur, suç faili ile bir daha yüz yüze gelmeden adli sürecini tamamlamış oldu.

Özellikle suç mağduru kadın ve çocukların fail ile yüz yüze gelmeden ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan AGO'lar, ikincil örselenmelerin ve tekrarlanan mağduriyetlerin engelliyor.

2017 yılında pilot olarak uygulanmaya başlanan AGOlar, şu anda 103 adliyede hizmet veriyor.

HİÇBİR ETKİ ALTINDA KALMADAN UZMANLAR EŞLİĞİNDE GÖRÜŞME YAPILIYOR

Çocuğun üstün yararı ilkesi kapsamında fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan, öncelikle mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ve diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanları uzmanlar aracılığı ile AGO'larda alınıyor. Uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar öncelikle yapılan ön görüşme ile mağduru ifade işlemine hazırlarken, özel olarak tasarlanan ortamlarda kaygı düzeyi düşürülen mağdurlar uzmanlar aracılığı ile çevrimiçi bağlantı ile adli mercilere beyanda bulunuyor. Teknik donanımı ile duruşma salonuna gitmeden ifade vermeyi sağlayan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ne (SEGBİS) sahip odalarda, çocukların adliye ortamında kendilerini daha rahat ve iyi hissetmeleri için oyuncaklar da bulunuyor. Bu sayede mağdur kaygı ve endişe taşımadan, sanıkla yüz yüze gelmeden, etki altında kalmadan ve ikinci bir travma yaşamadan adli süreci tamamlıyor.

MAĞDURLARIN ADALETE ERİŞİMİ GÜÇLENİYOR

Adli Görüşme Odaları ile suç mağduru kadın ve çocuklarla daha sağlıklı ve güvenli iletişim kurulması amaçlanırken, mağdurların korunması, adli süreçte örselenmemeleri, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesi ve adalete erişimin güçlenmesi hedefleniyor. Uygulamayla suç mağduru kadın ve çocukların kendilerini adliyede daha güvende hissetmeleri sağlanıyor.

BAKAN GÜL AGO UYGULAMASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz ay yayımladığı AGO genelgesi ile yargı mensuplarından mağdur haklarının korunmasına yönelik hassasiyet gösterilmesini istemiş, başta çocuklar olmak üzere tüm kırılgan grupların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve ikincil örselenmelerinin engellenmesini vurgulamıştı. Bakan Gül, ifade ve beyan işlemlerinin bu kişilerin mevcut fiziksel, zihinsel ve psikolojik durumlarına uygun olarak uzmanlar eşliğinde Adli Görüşme Odalarında yürütülmesi gerektiğini belirtmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu'nda 8 Haziran'da sunum yapan Adalet Bakanı Gül, AGO'ların işleyişine de yer verdiği konuşmasında, kırılgan grupların ikincil örselenmesinin önüne geçildiğini vurguladı. AGO'larda uzmanların bekleme odasında mağdurlar ile psikolojik bağ kurduklarını ve görüşme odasında da kulaklarındaki kulaklık aracılığıyla hakimlerin sorularını uygun bir şekilde mağdura yönlendiklerini anlatan Bakan Gül, özellikle delil yetersizliğinin bulunduğu dosyalarda mağdur ifadelerinin doğru ve detaylı alınmasının kararda büyük etkisi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Habermetre