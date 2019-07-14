Adli bilişim uzmanından internet kullanıcılarına 'kimlik verisi' uyarısı

Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun, internet ve sosyal medya ortamında 'Kimlik verileriniz çalınmış mı' türünden açılan web sayfalarına itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

İnternet ortamında kullanıcıların kimlik bilgilerinin çalınmasına ilişkin Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun, çeşitli uyarılarda bulundu. Altun, kullanıcının bilgisi dışında işlemlerin basit olmadığını ancak kesinlikle yapılamaz manasına da gelmediğine dikkat çekerek, "Mesela çalıştığınız banka ya da GSM operatörü sizi tanımak için kimlik bilgilerinizle mümkün olabiliyor. O halde birileri sizin adınıza resmi işlemler gerçekleştirebilir. Sizin kullandığınız telefon hattının ayrıntılı faturasına ulaşabilir. Alacağı krediye sizin haberiniz olmadan sizi kefil gösterebilir, adınıza bankadan kredi çekebilir, sizin adınıza telefon hattı alabilir, ikametgah adresinizi öğrenebilir, interaktif bankacılık işlemlerinde sizin yerinize işle gerçekleştirebilir" dedi.

"Banka hesaplarınız tehlikede olabilir"

Bilgilerin çalındığına yönelik tedirginliği olduğunda direk banka veya GSM şirketiyle iletişime geçilmesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Kimlik bilgileriniz ile sizin isminize telefon hattı alınıp alınmadığını, su, elektrik, doğalgaz aboneliği yapılıp yapılmadığını e-devlet sistemine girerek öğrenebilirsiniz. Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz olmadan bankalar vadesiz hesap açılması, kredi kartı işlemi yapılmaz ama geçmişte gerçekleşen bazı operasyonlarda bazı banka çalışanlarının bu belgeler olmadan da işlem yapması imkansız ve zor değil. Bütün bunlarda başka sizin doğum tarihiniz, doğum yerinizi bilen suç çetesi mensubu şifrenizi bulmaya çalışabilir" diye konuştu.

"'Kimlik verileriniz çalınmış mı' türünden web sitelerine itibar etmeyiniz"

Altun, internet ve sosyal medya ortamında sahte linklerle içerisinde virüs barındıran siteler olduğuna da işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"İnternet ortamında ya da sosyal medyada sahte linklerle ve içinde virüs barındıran sahte web siteleriyle GSM operatörü mağduru olup olmadığınızı teyit etmek için oluşturulan internet sitelerine sakın giriş yapıp bilgilerinizi vermeyiniz. Bu linkleri tıklama anında kimlik avı tuzağına düşmeyiniz. Sızan kimlikler nedeniyle, yaklaşık 50 milyon yurttaş tehlikedeyken, bir de bu sitelerden sorgulama yapmak tehlikeyi farklı bir boyuta taşıyabilir. Sorgulanan kimlik numarasıyla birlikte, kullanılan bilgisayarda kayıtlı banka ve sosyal medya hesapları şifreleri tehlikeye düşüyor. Çalınan kimlikler nedeniyle, yaklaşık 50 milyon yurttaş tehlikedeyken, bir de bu sitelerden sorgulama yapmak tehlikeyi farklı bir boyuta taşıyabilir. Sorgulanan kimlik numarasıyla birlikte, kullanılan bilgisayarda kayıtlı banka ve sosyal medya hesapları şifrelerini kaptırmamak için bu sitelere yaklaşmamak gerekiyor." - ANTALYA

Kaynak: İHA