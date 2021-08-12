ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI MÜLAKAT TARİH VE SAATLERİ
Adli Bilimler Enstitüsüne bağlı lisansüstü programların, 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılı güz dönemi mülakat tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
Adli Bilimler Enstitüsüne bağlı lisansüstü programların, 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılı güz dönemi mülakat tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru yapan tüm adayların aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesi Adli Bilimler Enstitüsü binasında (Necati Bey Caddesi No: 108 Anıttepe/ ANKARA) yapılacak mülakat sınavına katılmaları gerekmektedir.
PROGRAM
TARİH
SAAT
DELİL BİLİMİ (KRİMİNALİSTİK) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
16/08/2021 PAZARTESİ
13: 00
FEN BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
16/08/2021 PAZARTESİ
10: 00
Kaynak: Habermetre