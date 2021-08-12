ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI MÜLAKAT TARİH VE SAATLERİ
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ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI MÜLAKAT TARİH VE SAATLERİ

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI MÜLAKAT TARİH VE SAATLERİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Adli Bilimler Enstitüsüne bağlı lisansüstü programların, 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılı güz dönemi mülakat tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Adli Bilimler Enstitüsüne bağlı lisansüstü programların, 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılı güz dönemi mülakat tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru yapan tüm adayların aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesi Adli Bilimler Enstitüsü binasında (Necati Bey Caddesi No: 108 Anıttepe/ ANKARA) yapılacak mülakat sınavına katılmaları gerekmektedir.

PROGRAM

TARİH

SAAT

DELİL BİLİMİ (KRİMİNALİSTİK) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

16/08/2021 PAZARTESİ

13: 00

FEN BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

16/08/2021 PAZARTESİ

10: 00

Kaynak: Habermetre

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ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI MÜLAKAT TARİH VE SAATLERİ - Haberler
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