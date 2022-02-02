Adjust'a yeni CEO - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adjust'a yeni CEO

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Adjust'a yeni CEO

Mobil pazarlama analitik platformu Adjust'ın yeni CEO'su Simon Dussart oldu.

Mobil pazarlama analitik platformu Adjust'ın yeni Ceo'su Simon Dussart oldu.

Mobil pazarlama analitik platformu Adjust, Simon Dussart'ın CEO olarak atadığını duyurdu. Dussart, karar sonrası yaptığı açıklamada büyüme mesajı verdi. Şirketin önemli bir noktada bulunduğunun altını çizen Dussart, "Bu yeni dönemde günümüzün mobil pazarlamacılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan inovatif çözümleri geliştirmeye ve küresel çaptaki birçok şirketin çözümlerimizden en yüksek faydayı sağlayabilmesine devam ederken Çin ve Güneydoğu Asya'daki büyümemize hız katacağız ve EMEA ile Japonya'daki liderliğimize devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

CEO, su, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title